Российская судья поставила Мозалева на третье место в короткой программе почти в двух баллах от Кондратюка и Семененко

Российская судья Татьяна Шаркина поставила в короткой программе чемпионата Европы на третье место после и .

Сумма ее оценок Мозалеву составила 99,24, Кондратюку – 101,12, Семененко – 101,07.

Мозалев, который чисто исполнил короткую с двумя четверными прыжками, по итогам оценок девяти судей стал первым.

Кондратюк занял второе место, Семененко – третье. Они также исполнили программы без падений и с двумя четверными.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) не включила Мозалева в состав на чемпионат Европы, несмотря на то, что он занял 3-е место на чемпионате России. В Таллин Мозалев попал после снятия из-за травмы.

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