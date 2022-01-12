Российская судья поставила Мозалева на третье место в короткой программе почти в двух баллах от Кондратюка и Семененко

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию ФФКР мужское катание Михаил Коляда Евгений Семененко Андрей Мозалев Марк Кондратюк Фигурное катание

Российская судья Татьяна Шаркина поставила Андрея Мозалева в короткой программе чемпионата Европы на третье место после Марка Кондратюка и Евгения Семененко

Сумма ее оценок Мозалеву составила 99,24, Кондратюку – 101,12, Семененко – 101,07.

Мозалев, который чисто исполнил короткую с двумя четверными прыжками, по итогам оценок девяти судей стал первым. 

Кондратюк занял второе место, Семененко – третье. Они также исполнили программы без падений и с двумя четверными. 

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) не включила Мозалева в состав на чемпионат Европы, несмотря на то, что он занял 3-е место на чемпионате России. В Таллин Мозалев попал после снятия Михаила Коляды из-за травмы. 

Наши фигуристы взломали Евро: втроем лидируют после короткой, чемпион России отметил рекорд жестом Роналдиньо 🤙

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные