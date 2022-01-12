Илья Авербух: «Если Мозалев сможет на чемпионате Европы обойти Семененко, то, думаю, он поедет на Олимпийские игры»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление российских одиночников в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

лидирует, Марк Кондратюк занял 2-е место, – 3-е.

«Это здорово, что у нас такой мужской пьедестал на чемпионате Европы, мы давно этого хотели. На чемпионате Европы наши мужчины всегда выглядели очень достойно. Такой результат можно было допустить, но то, что весь пьедестал наш, – это большая удача и результат хорошего выступления.

Для Мозалева очень важно то, что он стал первым, раньше ему не удавалось открыть соревнования победой в короткой программе. Пожелаем ему удачи. Я также рад за и Евгения Семененко.

Надо не забывать, что у нас еще ведется борьба между Семененко и Мозалевым за право поехать на . И если Мозалев сможет на чемпионате Европы обойти Семененко, то, я думаю, он и поедет на Олимпийские игры», – сказал Авербух.

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