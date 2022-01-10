Алина Загитова: «Хочу выразить благодарность Татьяне Навке за неоценимый труд и возможность стать частью большого мира добра и любви!»

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления в шоу Татьяны Навки. 

«Сегодня завершились сказочные приключения Настеньки.

В эти новогодние праздники наша команда выступала с «Аленьким цветочком» по несколько раз в день! 

Хочу выразить огромную благодарность Татьяне Навке за ваш неоценимый труд и возможность стать частью этого большого мира добра и любви! А также моему напарнику Дмитрию Соловьеву и всем, кто участвовал в создании этой сказки.

Я уверена, что во время ледовых шоу эмоции переполняли абсолютно всех присутствующих. Эти восторженные чувства не передать словами!

И, конечно же, большое спасибо зрителям за особую поддержку, теплоту и внимание. Ваши улыбки – это лучший подарок для нас! 

Я буду скучать по этой невероятной атмосфере! До новых встреч!» – написала Загитова. 

 
 
 
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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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