Алина Загитова: «Хочу выразить благодарность Татьяне Навке за неоценимый труд и возможность стать частью большого мира добра и любви!»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления в шоу Татьяны Навки.

«Сегодня завершились сказочные приключения Настеньки.

В эти новогодние праздники наша команда выступала с «Аленьким цветочком» по несколько раз в день!

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Хочу выразить огромную благодарность за ваш неоценимый труд и возможность стать частью этого большого мира добра и любви! А также моему напарнику Дмитрию Соловьеву и всем, кто участвовал в создании этой сказки.

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Я уверена, что во время ледовых шоу эмоции переполняли абсолютно всех присутствующих. Эти восторженные чувства не передать словами!

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И, конечно же, большое спасибо зрителям за особую поддержку, теплоту и внимание. Ваши улыбки – это лучший подарок для нас!

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Я буду скучать по этой невероятной атмосфере! До новых встреч!» – написала Загитова.