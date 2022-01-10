Алина Загитова: «Хочу выразить благодарность Татьяне Навке за неоценимый труд и возможность стать частью большого мира добра и любви!»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления в шоу Татьяны Навки.
«Сегодня завершились сказочные приключения Настеньки.
В эти новогодние праздники наша команда выступала с «Аленьким цветочком» по несколько раз в день!
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Хочу выразить огромную благодарность Татьяне Навке за ваш неоценимый труд и возможность стать частью этого большого мира добра и любви! А также моему напарнику Дмитрию Соловьеву и всем, кто участвовал в создании этой сказки.
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Я уверена, что во время ледовых шоу эмоции переполняли абсолютно всех присутствующих. Эти восторженные чувства не передать словами!
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И, конечно же, большое спасибо зрителям за особую поддержку, теплоту и внимание. Ваши улыбки – это лучший подарок для нас!
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Я буду скучать по этой невероятной атмосфере! До новых встреч!» – написала Загитова.
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