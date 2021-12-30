Александр Горшков: «Не думаю, что Олимпийские игры под угрозой и кто-то их отменит. Мы такой вариант не рассматриваем»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков высказался о рисках отмены Олимпиады-2022 в Пекине.

«Слышал, что в Канаде отменили молодежный чемпионат мира по хоккею. У нас в федерации нет никаких разговоров об отмене Олимпийских игр, мы готовимся и работаем в штатном режиме.

Мы такой вариант сейчас не рассматриваем. Не думаю, что Олимпийские игры под угрозой и кто-то их отменит. В Пекине все будет нормально», – сказал Горшков.

МЧМ-2022 отменен из-за ковида: даже у главной звезды России – положительный тест. Возможно, турнир проведут летом