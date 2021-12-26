Василий Уткин: «Как же уродски поступили с Туктамышевой. Прям тьфу»

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

Ранее спортсменка заняла седьмое место на чемпионате России, который является отборочным турниром. После него будут сформированы составы на чемпионат Европы и Олимпиаду в Пекине.

«Как же уродски поступили с Туктамышевой. Прям тьфу», – написал Уткин в твиттере.

Щербакова с падением и без суперпрыжков не пустила Туктамышеву на Олимпиаду – за счет чего и все ли тут чисто?

Ошибка Щербаковой, от которой содрогнулась фигурка: вот реакция Тутберидзе, Ани и ее соперниц

Кто из фигуристов поедет на Олимпиаду? Туктамышева упустила путевку, Трусова ворвалась в состав с залпом из четверных прыжков