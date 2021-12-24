Анна Щербакова вышла на второе место в короткой программе на чемпионате России. Софье Муравьевой сняли балл за задержку старта на 2 секунды

Российская фигуристка после пересчета баллов стала второй в короткой программе на чемпионате России-2022.

Изначально второе место занимала из академии Евгения Плющенко, но ей сняли балл за задержку старта.

После вызова на старт судьи-информатора фигуристу дается 30 секунд на то, чтобы принять стартовую позу. Муравьева приняла ее через 32 секунды.

Теперь у Муравьевой 80,87 балла и она уступает Щербаковой (81,46). Лидирует после короткой программы .

Произвольная программа женщин пройдет 25 декабря, начало – 18:00 по московскому времени.

Новая таблица после короткой программы