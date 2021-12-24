Анна Щербакова вышла на второе место в короткой программе на чемпионате России. Софье Муравьевой сняли балл за задержку старта на 2 секунды

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Российская фигуристка Анна Щербакова после пересчета баллов стала второй в короткой программе на чемпионате России-2022. 

Изначально второе место занимала Софья Муравьева из академии Евгения Плющенко, но ей сняли балл за задержку старта. 

После вызова на старт судьи-информатора фигуристу дается 30 секунд на то, чтобы принять стартовую позу. Муравьева приняла ее через 32 секунды. 

Теперь у Муравьевой 80,87 балла и она уступает Щербаковой (81,46). Лидирует после короткой программы Камила Валиева

Произвольная программа женщин пройдет 25 декабря, начало – 18:00 по московскому времени. 

Новая таблица после короткой программы

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