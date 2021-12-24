Чемпионат России по фигурному катанию-2022. Валиева, Щербакова, Трусова, Туктамышева и Хромых представят короткие программы

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24 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию-2022. Женщины представят короткие программы.

Чемпионат России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

Начало – 18.20 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 19.40)

Первая разминка

1. Камила Валиева

2. Валерия Шульская

3. Аделия Петросян

4. Вероника Яметова

5. Софья Самоделкина

6. Александра Трусова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина

8. Полина Свириденко

9. Софья Муравьева

10. Анна Щербакова 

11. Елизавета Туктамышева 

12. Софья Самодурова

Третья разминка

13. Анастасия Зинина

14. Анастасия Морозова

15. Майя Хромых

16. Ксения Синицына

17. Арина Онищенко

18. Вероника Петеримова

Расписание предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

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