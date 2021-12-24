Авербух о 3-м месте Дэвис и Смолкина в ритм-танце: «Эта позиция вполне логично отдана паре, которая будет представлять нашу страну в ближайшем будущем»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.

«В ритм-танце прогнозируемые результаты. Синицина и Кацалапов – первые, другие лидеры – Степанова и Букин – на втором месте.

Что касается третьего места, то я считаю, что это вполне закономерный результат. Дэвис и Смолкин выиграли (у конкурентов) за счет удачных выступлений на этапах Гран-при, где они было достаточно высоко оценены. В этом году они сильно прибавили.

Третье место всегда по традиции отдается молодой и перспективной паре с прицелом на работу в следующие четыре года. Считаю, что эта позиция вполне логично должна быть отдана паре, которая будет представлять нашу страну в ближайшем будущем», – сказал Авербух.

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