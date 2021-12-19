В заявке на чемпионат России только две совершеннолетние фигуристки. 9 из 18 спортсменок не могут выступать на взрослых международных соревнованиях

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Девять из 18 участниц женских соревнований чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Санкт-Петербурге, не имеют права представлять страну на взрослых международных соревнованиях в сезоне-2021/22. 

Для выступления на чемпионатах мира и Европы текущего сезона, а также на Олимпийских играх 2022 года фигуристке должно было исполниться 15 лет до 1 июля 2021 года. 

Только две участницы предстоящего чемпионата России являются совершеннолетними – чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова. 

На прошлогоднем чемпионате России выступали 17 фигуристок, 14 из них было 15 лет и больше. Десять участниц того турнира не выступят в Санкт-Петербурге. 

Участницы чемпионата России

Камила Валиева – 15 лет (родилась 26 апреля 2006 года)

Александра Трусова – 17 лет

Анна Щербакова – 17 лет

Елизавета Туктамышева – 25 лет

Майя Хромых – 15 лет (25 мая 2006 года)

Ксения Синицына – 17 лет

Аделия Петросян – 14 лет 

Софья Муравьева – 15 лет (4 августа 2006 года)

Софья Самоделкина – 14 лет

Анастасия Зинина – 14 лет 

Софья Самодурова – 19 лет

Ксения Гущина – 14 лет 

Анастасия Морозова – 14 лет 

Вероника Петеримова – 14 лет 

Полина Свириденко – 15 лет (27 июля 2006 года)

Валерия Шульская – 17 лет

Вероника Яметова – 14 лет

Арина Онищенко – 17 лет

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