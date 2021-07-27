Загитова получила 1 282 000 рублей за выступление в шоу Навки в Дубае. Источник: федеральный бюджет на выполнение государственного задания

Олимпийская чемпионка получила за выступление в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Дубае 1 282 000 рублей.

Об этом сообщает официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.

Загитова выступала в шоу 4 и 5 декабря. По договору с «Росконцертом», заключенным на имя Загитовой Лейсан Ильдусовны, за каждое выступление фигуристка получила по 641 000 рублей.

Источником финансирования услуг фигуристки стала субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение государственного задания.

Гонорар пятикратного чемпион США Петра Чернышева за два дня выступлений составил 2 766 715 рублей, литовская фигуристка, призер ЧМ-200 Маргарита Дробязко получила 2 999 500 рублей.

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