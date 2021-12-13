Алена Косторная о том, как сломала кисть: «Дело было на тренировке. Я прыгала аксель и неудачно упала»

Теги сборная России травмы женское катание Алена Косторная Здоровье Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, как сломала кисть.

«Дело было на тренировке. Я прыгала аксель, неудачно упала, ну и сами понимаете, что произошло дальше. Ничего необычного, обычный тренировочный процесс. Упала я на тренировке. Все бывает, у всех спортсменов во всех странах», – сказала Косторная.

Из-за травмы Косторная не примет участие в предолимпийском чемпионате России.

Косторная – мимо олимпийского отбора из-за травмы, ей нельзя на лед 20 дней. Кто еще жив в группе Тутберидзе?

«Ее поезд ушел». Удивительно, как фигурный мир воспринял травму Косторной – сострадания минимум

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