Татьяна Тарасова: «У меня нет катка и школы – это самое главное, что было бы в моей жизни. Это моя боль»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о сожалении от того, что так и не открыла свою школу.

– Вы вырастили десятки чемпионов, которые катались за родину. А родина вам щедро отплатила?

– Мне, конечно, недостает… Тамара Москвина говорит: прекрати говорить об этом. У меня нет катка, а, стало быть, у меня нет школы. Это самое главное, что было бы в моей жизни. Это моя боль.

Я приехала сюда в 60 лет, до этого сидела 10 лет в Америке, потому что у нас здесь были тяжелые годы. Тренировала Кулика, Грищук с Платовым – и все они были олимпийские… И Алешка (Ягудин – Sports.ru). И конечно, мне бы хотелось школу, чтобы там были тренеры, которых я пригласила, чтобы я их учила, продолжала свое направление.

Но этого не случилось. Уже мне поздно об этом говорить, мне, если бог даст, будет 75. Это не тот возраст, когда можно что-то начинать. Мне наша родина дала таких потрясающих спортсменов.

– Это вы дали родине таких спортсменов.

– Я тоже старалась, – сказала Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Татьяна Тарасова о самом сокровенном: без чего ей больно на родине, почему не завела детей и что (всего одно!) изменила бы в жизни