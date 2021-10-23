Андрей Журанков: «Сравнить катание Валиевой и Загитовой в 15 лет – сравнение будет явно не в пользу Алины, хотя она олимпийская чемпионка»

Комментатор телеканала Eurosport Андрей Журанков сравнил выступления российских фигуристок Алины Загитовой и .

«Давайте по-честному. Сравнивать катание Валиевой и катание Загитовой в 15 лет – сравнение будет явно не в пользу Загитовой, хотя она олимпийская чемпионка.

Ну не было у нас такой фигуристки. У нее полетное скольжение, которое усиливается ее балетной вытянутостью, ее точеными руками, точеными ногами, все это вытянуто в струнку.

Ну вы посмотрите Загитову. У Загитовой «Дон Кихот» – абсолютно классная, новаторская программа Тутберидзе. И именно благодаря этой новаторской программе Загитова тогда стала олимпийской чемпионкой.

Тутберидзе сделала Алину Загитову олимпийской чемпионкой. Вы можете меня проклясть, но это Тутберидзе сделала Загитовой такую программу и так ее натренировала, что она стала олимпийской чемпионкой. А не сама такая гениальная, великая, нет. Это была работа тренера.

Сейчас тоже работа тренера. Но Валиева внутренне... Ну не было у нас такой фигуристки. Ну не было в истории фигурного катания фигуристки с такими данными. Я не знаю, с кем ее сравнить», – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

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