«После Олимпиады он сказал: ты мне больше не нужна. Я чуть не вздернулась нафиг». Евгения Медведева – о первой любви

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей личной жизни в интервью ютуб-каналу «Макарена».

Медведева: У меня была первая любовь, довольно крепкая. Я не могу назвать имя, это не нужно… (Милохину) Молчи, пожалуйста, пожалуйста, молчи!

Милохин (сужая пальцами глаза): Он…

Медведева: ### (блин), отвратительный намек, давай вырежем это. Не надо намеков. Это закончилось четыре года назад, я не хочу это воротить. Когда тебе с 16 по 18 лет, и ты впервые влюбляешься, то думаешь: все, блин, чувствам-то куда еще деваться. Ты даже не можешь представить, что сильнее можешь любить.

Все закончилось некрасиво, Олимпиада закончилась. И в тяжелый момент, когда она прошла, сразу после нее вот так вот человек сделал. И просто прямым текстом: спасибо, ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни и без тебя, пока!

Почти два года были вместе, и после вот этого я чуть не вздернулась нафиг. Потому что, блин, переживала из-за всего, что в жизни происходит. А сейчас смотрю и понимаю: а была ли это любовь? Ну, сильная симпатия или что-то такое.

Поняла, что хреново, когда ты любишь человека и видишь его идеальным. Нельзя видеть его идеальным. Потому что если он для тебя без сучка и задоринки, это какая-то хрень полная. Недостатки нужно видеть, любовь должна быть осознанная.

Если у тебя есть партнер, с ним нужно проговаривать не устраивающие тебя моменты. Потому что во мне накапливается, и я потом таким говном взрываюсь, что, мне кажется, люди не хотят со мной общаться. У меня очень сильно поменялись взгляды на отношения. И поняла, что сейчас семья: бро… ну нет, ну какая семья, ну елки-палки?