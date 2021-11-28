Власти Японии еще не приняли решение о проведении Финала Гран-при по фигурному катанию

В Международном союзе конькобежцев (ISU) прокомментировали информацию о том, что с 30 ноября Япония закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма .

С 9 по 12 декабря в Осаке должен пройти Финал Гран-при по фигурному катанию.

– Состоится ли финал Гран-при по фигурному катанию в ранее утвержденные сроки? Смогут ли иностранные спортсмены въехать в Японию?

– Международному союзу конькобежцев известно о недавнем заявлении японских властей об ограничении въезда в Японию.

Мы находимся в постоянном контакте с Федерацией фигурного катания Японии и японскими властями, чтобы прояснить новую развивающуюся ситуацию после объявления и какие последствия это новое событие может иметь для финала Гран-при ISU по фигурному катанию, который планируется провести в Осаке с 9 по 12 декабря 2021 года.

Дополнительная информация будет предоставлена, как только правительство Японии оценит ситуацию и проинформирует Японскую федерацию конькобежного спорта и Международный союз конькобежцев об их решении, – сообщили в пресс-службе ISU.

Япония с 30 ноября закрывает границы для иностранцев. В начале декабря там должен пройти Финал Гран-при по фигурному катанию

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