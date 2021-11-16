Луна Хендрикс: «Когда я вижу, как российские девчонки начинают прыгать четверные уже в 12 лет, не могу понять, как это возможно»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала о сложностях в исполнении четверных прыжков.

– О чем думаешь, когда видишь, как российские фигуристки соревнуются между собой в количестве четверных прыжков в программе?

– Ты знаешь, это просто безумие! Когда я вижу, как российские девчонки начинают прыгать четверные уже в 12 лет… В это просто невозможно поверить.

Если вот прямо сейчас представить гипотетического 12-летнего ребенка-фигуриста, я с трудом смогу предсказать, когда он запрыгает тройные. А в России они в этом возрасте уже делают квады! Серьезно, я не могу понять, как это возможно.

– Самой когда-нибудь хотелось попробовать четверной?

– А я уже делала, но только с «защитой». По-моему, в первый раз попробовала около двух лет назад, но потом я порвала связки и выпала из тренировочного процесса на несколько месяцев. Затем у меня возникло что-то вроде воспаления в сухожилии – и я снова потеряла несколько месяцев тренировок.

Если сложить все вкупе, у меня выпал примерно год. И я в это время почти не тренировалась. А когда вернулась на лед, мы решили сфокусироваться на тройных и исключить любой лишний риск. Думаю, поэтому мне удалось совершить такой хороший камбэк в прошлом сезоне.

Кстати, этим летом я тоже несколько раз заходила в четверные и в тройной аксель. И тоже с «защитой», без нее не прыгаю, потому что надо беречь себя – сезон слишком ответственный. Может, после него мы сможем уделить квадам и тройному акселю больше внимания. И тогда уже я начну заходить в них сама.

– Скажи, сколько тройных прыжков делаешь за одну тренировку в среднем?

– Ого, вот это вопросы ты задаешь… Надо подумать…

– Ну, 100-200?

– Да ты чего? Мы много скользим, прокатываем куски программ, отдыхаем на льду. Так что выходит, наверное, в районе 50 штук за тренировку.

– Я почему спросил. Российская юниорка Софья Самоделкина как-то рассказывала, что делает за тренировку до 500 прыжков.

– Сколько-сколько?!

– Ну да. Можешь представить подобный объем нагрузок применительно к себе?

– Ох… Честно, даже вообразить не могу. Не думаю, что мое тело мне позволит столько прыгать. У меня аж все заболело, когда ты назвал это число, – рассказала Хендрикс.

Невероятно, но наши фигуристки отдали короткую программу (впервые за два года) – впереди бельгийка, и Тарасова назвала это концом света