Алена Косторная: «Я не хочу возвращения той Косторной. Я хочу быть новой – лучшей версией себя»

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию сообщила, что не хочет быть такой, как раньше.

«Я не хочу возвращения той Косторной. Я хочу быть новой. Я новая, другая. Хочу вернуться к лучшей версии себя — намного лучшей, чем та, что была раньше.

Я выросла, уже не маленький ребенок. Немного другие жизненные позиции, мысли… Наверное, просто стала старше и могу донести что-то более серьезное, чем было раньше», – рассказала Косторная.

Сегодня Косторная стала второй на этапе Гран-при Франции.