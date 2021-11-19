Алена Косторная: «Тутберидзе сказала: «Прыгай двойной аксель». Я решила, что не буду спорить с тренером»

Чемпионка Европы Алена Косторная прокомментировала свое выступление в короткой программе на Гран-при Франции.

Косторная получила за прокат 76,44 балла и заняла второе место после Анны Щербаковой.

«Почему я прыгала не тройной аксель, а двойной? Прямо перед выходом на старт, в тот момент, когда меня вызывали на лед, я общалась с тренерами. И Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала: «Прыгай двойной аксель».

Я подумала о том, что, может быть, пойти бы в тройной, но во время того, как поехала программу, решила, что не буду спорить с тренером. И прыгнула двойной.

Своим выступлением сегодня я довольна практически во всем, кроме дорожки. Есть куда стремиться, есть, что совершенствовать. Из данного контента я выжала практически максимум того, что могла. Это не может не радовать», – сказала Косторная.

⚡ Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции, Косторная – 2-я, Синицына – 3-я

Считаем расклады на финал Гран-при: кто из наших фигуристов уже отобрался и в чем сложность для Косторной?