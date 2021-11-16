Авербух о программе Медведевой на «Ледниковом периоде»: «Женя пришла ко мне с идеей, сказала: «Я вижу себя олицетворением хейтерства»

Хореограф Илья Авербух рассказал о новой программе и на .

Программа посвящена хейтерству в интернете.

— Почему поддержали идею фигуристки подготовить выступление на такую тему?

— Моя идея — создать творческую лабораторию для всех, вовлекать ребят в процесс, чтобы они творили. Многие после проекта ступают на актерскую стезю. Мне понравилась, что Женя включилась в эту историю.

Уже во второй раз за время проекта она принесла свою идею. Я ее поддержу всегда. Мне хочется, чтобы люди развивались. А Женя — талантливейшая девушка. Вполне возможно, что будет дальше сама ставить программы. В любом случае я поддержу любую идею. Конечно, ее нужно оформить. Но мы в этом плане работаем в содружестве.

Номер на такую тему — идея, которая бы мне в голову, наверное, не пришла. Я больше кручусь вокруг каких-то человеческих отношений. А это — новая форма общения. Женя сказала: «Я вижу себя олицетворением хейтерства». Я сразу после предложения увидел картинку этого номера. И не мог не поддержать идею.

— То есть Женя сразу решила, что будет играть роль хейтера?

— Да, она сразу пришла с такой идеей. Но одно делать — сказать, другое дело — придумать, реализовать. С началом работы пришла идея создания некоего компьютерного центра, за которым пишет один человек, потому что всех хейтеров объединяет единое начало.

Долго думал, как завершить номер. На раздумья ушло почти два дня. Что делать? Взрывать компьютеры? Ну, это какой-то детский сад. А потом я сказал, что нужно просто сделать delete. И все.

— То есть вы видите в Жене задатки хореографа?

— Конечно, вижу. Мы с Женей еще несколько лет назад думали о ее шоу, в которое она вкладывалась. Она рисовала эскизы как художник по костюмам. У нее еще будет много своих проектов. Надеюсь, у нас будут совместные проекты. Она — очень сильная, творческая личность не только на льду, – сказал Авербух.

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