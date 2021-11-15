Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю получил российскую визу для выступления на этапе Гран-при в Сочи

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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю получил визу в Россию для выступления на этапе Гран-при Rostelecom Cup.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Ранее Ханю снялся с этапа Гран-при в Японии из-за травмы голеностопа. В финал Гран-при он не попадает, так как по регламенту для отбора в финал серии фигуристам нужно выступить на двух этапах. 

«Не все спортсмены смогут принять участие, кто-то снимается, прежде всего по травме, кого-то будет менять ISU, а кто-то не успеет оформить визы.

Пока Юдзуру Ханю собирается к нам ехать, билеты куплены, визу он получил, мы ждем его в Сочи», – сказал Коган. 

Этап Гран-при Rostelecom Cup пройдет в Сочи 26-28 ноября. 

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