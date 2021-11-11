Роднина о прыжковом турнире с участием американцев и россиянок: «Не знаю, могли бы наши девочки победить. У нас их дофига и больше»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о предложении американского тренера организовать прыжковый турнир с участием фигуристов из Северной Америки и российских фигуристок.

«Мы же проводили такой турнир – . Что здесь нового? Мы выполняем те же самые прыжки, девчонки сейчас делают даже больше четверных.

Считаю, такими инициативами разные федерации и страны ищут какие-то интересные моменты, потому что соревнований стало много и смотреть за ними стало невозможно. Уже потерялась прелесть чемпионатов мира и Олимпиады от того, что до этого идет десять других турниров.



Не знаю, могли бы наши девочки победить. У нас их дофига и больше. Когда будет определен состав команды, тогда можно о чем-то и говорить. Поэтому сейчас рассуждать о победителе такого турнире – бла-бла шоу», – сказала Роднина.

Рафаэль Арутюнян: «Соревнование с участием мужчин из Северной Америки и российских девушек поднимет рейтинги трансляций до невиданных высот»