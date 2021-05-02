Арутюнян о травме Трусовой: «Мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ни к чему не привели»

Американский тренер прокомментировал снятие российской фигуристки Александры Трусовой с этапа Гран-при в Японии из-за травмы.

«Травмированные стопы Трусовой, из-за которых она пропустит Гран-при Японии, еще раз подтверждают, что мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ни к чему не привели.

Зато уже звучат голоса о том, что фигуристкам нужно давать бонусы за возраст. И не случайно сегодня огромное количество поклонников фигурного катания жаждет увидеть на Олимпиаде Елизавету Туктамышеву с ее по-настоящему женским катанием.

Мне, как и многим поклонникам фигурного катания, хотелось бы видеть чемпионок на протяжении нескольких олимпийских циклов.

Сегодня уже никто не воспринимает и Евгению Медведеву в качестве действующих спортсменок. А ведь им еще около двадцати!

Да и Трусовой со Щербаковой наступает на пятки , которая проводит свой первый взрослый сезон и уже установила два мировых рекорда», – сказал Арутюнян.

Трусова отказалась от Гран-при из-за таинственной травмы, в которую не верит Тарасова. Теперь она аутсайдер в битве за Пекин-2022?