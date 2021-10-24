Гран-при Японии. Синицина и Кацалапов, Чок и Бейтс, Шевченко и Еременко представят ритм-танцы

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12 ноября в Токио на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию дуэты покажут ритм-танцы. На лед выйдут чемпионы мира из России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также еще один российский дуэт – Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Токио, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 8.25 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка

1. Кана МурамотоДайсуке Такахаси (Япония)

2. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 8.38

3. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)

4. Александра НазароваМаксим Никитин (Украина)

Вторая разминка

5. Марджори ЛажоЗахари Лага (Канада)

6. Сара УртадоКирилл Халявин (Испания)

7. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания)

8. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 9.25

9. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США)

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов

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