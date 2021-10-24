Гран-при Японии. Синицина и Кацалапов, Чок и Бейтс, Шевченко и Еременко представят ритм-танцы

12 ноября в Токио на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию дуэты покажут ритм-танцы. На лед выйдут чемпионы мира из России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также еще один российский дуэт – и .

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

(NHK Trophy)

Токио, Япония

Танцы на льду



Ритм-танец

Начало – 8.25 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка

1. – (Япония)

2. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 8.38



3. Мисато Коматсубара – (Япония)

4. – (Украина)

Вторая разминка

5. – (Канада)

6. – (Испания)

7. – (Великобритания)

8. Виктория Синицина – (Россия) – 9.25



9. – (США)

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов