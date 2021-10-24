Гран-при Японии. Синицина и Кацалапов, Чок и Бейтс, Шевченко и Еременко представят ритм-танцы

12 ноября в Токио на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию дуэты покажут ритм-танцы. На лед выйдут чемпионы мира из России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также еще один российский дуэт – Софья Шевченко и Игорь Еременко.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Токио, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 8.25 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт)
Первая разминка
1. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
2. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 8.38
3. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)
4. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
Вторая разминка
5. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)
6. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
8. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 9.25
9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов