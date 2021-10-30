Гран-при Канады. Дэвис и Смолкин, Шанаева и Нарижный, Гиллес и Пуарье показывают произвольные танцы

31 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию дуэты представляют произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и , российские дуэты Диана Дэвис – Глеб Смокин и Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный занимают 7-е и 9-е места.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады ( )

Ванкувер, Канада

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 3.30 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт).

После первой разминки из двух

1. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 180,57

2. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 179,07

3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 168,76

4. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 160,66

5. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 156,56

Вторая разминка

6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

7. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

8. Оливия Смарт – (Испания)

9. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Положение после ритм-танца

1. – Поль Пуарье (Канада) – 85,65

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 78,82

3. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 76,97

4. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 72,40

5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 71,89

6. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 71,87

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 70,66

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 68,96

9. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 68,53

10. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 60,75

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью