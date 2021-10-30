Гран-при Канады. Дэвис и Смолкин, Шанаева и Нарижный, Гиллес и Пуарье показывают произвольные танцы

31 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию дуэты представляют произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, российские дуэты Диана Дэвис – Глеб Смокин и Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный занимают 7-е и 9-е места.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Ванкувер, Канада
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 3.30 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт).
После первой разминки из двух
1. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 180,57
2. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 179,07
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 168,76
4. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 160,66
5. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 156,56
Вторая разминка
6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
7. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
8. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
9. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Положение после ритм-танца
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 85,65
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 78,82
3. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 76,97
4. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 72,40
5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 71,89
6. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 71,87
7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 70,66
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 68,96
9. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 68,53
10. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 60,75
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью