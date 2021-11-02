Майя Хромых: «Тутберидзе свою энергию раздает всем на льду, все сразу начинает получаться, хочется рвать и метать»

Российская фигуристка рассказала, как начала заниматься фигурном катанием и перешла в группу к .

– Когда я была маленькой, я была очень энергичной. Дома чуть ли не на лампочке висела. Я постоянно танцевала, прыгала, бегала. А за домом у нас был каток, далеко ходить не надо было. И так меня решили отдать на фигурное катание. Папа мой — хоккейный тренер. И занималась я на том же катке. Так что возможно и его профессия на этот выбор повлияла.

В группу Этери Георгиевны я перешла зимой 2018-го. Поначалу было очень волнительно. Мне казалось, что Этери Георгиевна какой-то инопланетянин! Я даже боялась. Но прошла первая тренировка и я поняла, что мне все нравится.

Она свою энергию раздает всем на льду, все сразу начинает получаться, хочется рвать и метать. Да и тренировочный процесс в ее группе проходит более спокойно. Ты приходишь на тренировку и знаешь что должен сделать и как — все построено на самосознании. Тренеры безусловно помогают, но ты понимаешь, что это тебе нужно в первую очередь.

А в предыдущей группе были очень активные тренировки, много ОФП, много льда. Более интенсивный такой формат.

– Что мотивирует кататься на таком высоком уровне? Ведь это огромная работа.

– Меня мотивирует в первую очередь то, что мне просто-напросто нравится фигурное катание. Нравится ощущать полет в прыжках, особенно в четверных. Это просто не описать словами. Мне очень нравится скользить, кататься на ребрах. Когда я выхожу на старт — я получаю огромный кайф. Ради этого хочется тренироваться!

– Что для вас важнее — прыжки или хореография, цельная программа?

– Для меня важны и прыжки, и сама программа, цельная композиция. Можно хорошо все прыгнуть, но сорвать вращение или плохо откатать дорожку. И девочка с хорошими вращениями и дорожками может тебя спокойно обыграть за счет компонентов. Поэтому для меня важно все. Я не разделяю программу на важные и неважные части. Я люблю все — и вращаться, и прыгать, и скользить, – сказала Хромых.

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