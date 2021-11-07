Американский журналист Дейв Лиз: «Щербакова могла выглядеть усталой старухой в короткой программе, но вернулась в произвольной. У нее железная воля»

Теги сборная России Гран-при женское катание Анна Щербакова Дейв Лиз Гран-при Италии Фигурное катание

Американский журналист Дейв Лиз поделился мнением о победе российской фигуристки Анны Щербаковой на Гран-при Италии.

«Я всегда знал, что Анна не так одарена физически, как Косторная. Знал, что у нее нет таких навыков в катании. Но знаете, что у нее есть? У нее есть железная воля, дух и стремление. Она сделает все, чтобы обойти тебя.

Она могла выглядеть усталой старухой в короткой программе, но вернулась в произвольной. Когда дело доходит до выступлений, она собирается и приземляет (четверной прыжок). Это было невероятно.

Музыка, возможно, немного тяжелая, немного сложная для четырехминутной программы, но… У нее очень изящные движения», – сказал Лиз.

Этот прокат вернул Щербаковой веру в себя: она чуть не растворилась в проблемном сезоне, но теперь вне сравнений с Валиевой

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