Американский журналист Дейв Лиз: «Щербакова могла выглядеть усталой старухой в короткой программе, но вернулась в произвольной. У нее железная воля»

Американский журналист Дейв Лиз поделился мнением о победе российской фигуристки на .

«Я всегда знал, что Анна не так одарена физически, как Косторная. Знал, что у нее нет таких навыков в катании. Но знаете, что у нее есть? У нее есть железная воля, дух и стремление. Она сделает все, чтобы обойти тебя.

Она могла выглядеть усталой старухой в короткой программе, но вернулась в произвольной. Когда дело доходит до выступлений, она собирается и приземляет (четверной прыжок). Это было невероятно.

Музыка, возможно, немного тяжелая, немного сложная для четырехминутной программы, но… У нее очень изящные движения», – сказал Лиз.

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