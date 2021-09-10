Контрольные прокаты сборной России. Щербакова, Туктамышева, Трусова, Косторная и Валиева покажут произвольные программы

12 сентября на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию женщины покажут произвольные программы.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Челябинск
Женщины
Произвольная программа
Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале и сайте.
Первая разминка
2. Ксения Синицына
3. Елизавета Нугуманова
5. Майя Хромых
Вторая разминка
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