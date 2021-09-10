Контрольные прокаты сборной России. Щербакова, Туктамышева, Трусова, Косторная и Валиева покажут произвольные программы

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Елизавета Нугуманова Софья Самодурова Анна Щербакова Александра Трусова контрольные прокаты Алена Косторная Ксения Синицына Камила Валиева Дарья Усачева Майя Хромых Фигурное катание

12 сентября на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию женщины покажут произвольные программы.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале и сайте.

Первая разминка

1. Дарья Усачева

2. Ксения Синицына

3. Елизавета Нугуманова

4. Софья Самодурова

5. Майя Хромых

Вторая разминка

6. Алена Косторная

7. Анна Щербакова

8. Елизавета Туктамышева

9. Камила Валиева

10. Александра Трусова

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