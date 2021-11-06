Дюамель о произвольной программе Щербаковой на Гран-при Италии: «Думаю, там было несколько недокрутов. К сожалению, судьи их не заметили»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Меган Дюамель оценила выступление чемпионки мира по фигурному катанию на в Турине.

Щербакова установила личный рекорд в произвольной программе и одержала победу на этапе.

«Думаю, там было несколько недокрутов... Каскад лутц – риттбергер и четверной. К сожалению, судьи их не заметили», – написала Дюамель.

Щербакову почти списали, но она снова в игре: поменяла платье и приземлила идеальный четверной – первый за 9 месяцев