«Платье не понравилось, и музыка, на взгляд судей, является пиаром моего нового шоу». Татьяна Навка пожаловалась, что ее дочери снизили баллы на соревнованиях

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о выступлении своей дочери на соревнованиях.

«Думала, стоит или нет, но в итоге поняла, что хочу поделиться! Это видео с соревнований, где Надюша (дочь Навки – Sports.ru) заняла третье место.

Баллы за технику у нас были такие же, как и у других девочек, которые заняли первые два места, а вот за артистизм нам поставили меньше, и вроде бы все ничего... Это соревнования, жизнь и так далее, все бывает, нет предела совершенству, скажете вы, и я, конечно, соглашусь...

Но! Ответ судей на вопрос «почему такая оценка, что нужно улучшить или возможно добавить?» поставил нас и меня лично в тупик... Платье не понравилось и музыка, на их взгляд, является пиаром моего нового шоу! На секундочку, платье – это маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла олимпийское золото, а музыка – это великая классика!

Мне, конечно, приятно, что судьи в курсе моего нового шоу, и эта музыка у них ассоциируется не с балетом, а в первую очередь с NavkaShow... Но как объяснить ребенку, за что ей снизили баллы? Что она трудится, тренируется, старается, а им не понравились платье и музыка?!

Тренерский состав в шоке, хотят все поменять... А я против! Мне невыносимо обидно за их титанический труд, за их время, старания, идеи и видение! Мой ребенок делает это от души, с энтузиазмом и интересом, потому что ей это нравится!

Да, она хочет быть как мама, как Алина Загитова, и я не понимаю, почему так предвзято! Что плохого в том, что она берет пример с олимпийских чемпионов?! Как так можно судить детей? P. S. Никогда не страдала синдромом «яжмать», но тут просто какой-то сюр... Даже с учетом того, что я сама прошла в детстве через многое, этот судейский ответ не укладывается в моей голове!» – написала Навка в инстаграме.