Алина Загитова выступит в ледовом шоу «Спящая красавица» в Дубае

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое пройдет 4 и 5 декабря в Дубае.

Событие состоится в рамках Dubai Ice Show, где также будет сыгран матч чемпионата КХЛ между хоккейными клубами «Авангард» и «Ак Барс».

«Планируем провести ряд ярких запоминающихся ивентов, в том числе шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», чтобы жители Дубая узнали о российском хоккее и спорте на льду. Хотим показать им все лучшее, что есть на льду в России – хоккей и фигурное катание», – заявил Александр Крылов, председатель совета директоров «Авангарда».

Вы беситесь, но «Ледниковый период» – это тоже фигурное катание. Загитова опять ведущая, а Медведева впервые участница