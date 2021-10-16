Алина Загитова выступит в ледовом шоу «Спящая красавица» в Дубае

Теги Ак Барс Авангард Татьяна Навка КХЛ женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое пройдет 4 и 5 декабря в Дубае.

Событие состоится в рамках Dubai Ice Show, где также будет сыгран матч чемпионата КХЛ между хоккейными клубами «Авангард» и «Ак Барс».

«Планируем провести ряд ярких запоминающихся ивентов, в том числе шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», чтобы жители Дубая узнали о российском хоккее и спорте на льду. Хотим показать им все лучшее, что есть на льду в России – хоккей и фигурное катание», – заявил Александр Крылов, председатель совета директоров «Авангарда».

Вы беситесь, но «Ледниковый период» – это тоже фигурное катание. Загитова опять ведущая, а Медведева впервые участница

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