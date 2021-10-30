Евгения Медведева о том, что «Спартак» оставил Максименко в запасе: «Это удар. Ему это либо поможет в будущем, либо начнет его поглощать»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала тот факт, что «Спартак» впервые в сезоне оставил основного вратаря Александра Максименко в запасе.

Медведева сегодня дебютировала в качестве ведущей «Матч ТВ».

– У вас есть любимая команда в чемпионате России?

– Когда дело касается клубного футбола, то я стараюсь сохранять нейтралитет. Но если речь о сборной России, то здесь я главная фанатка.

– В «Спартаке» дали отдохнуть основному вратарю Александру Максименко – после неудачной серии. Жень, это не удар, когда после критики и неудачных матчей тебя сажают на скамейку?

– Безусловно для профессионального спортсмена это удар. Но самое главное для него – принять выгодную психологическую позицию. То есть либо это поможет ему в будущем лучше тренироваться и самому себе доказывать, либо же это его начнет поглощать, – рассказала Медведева.

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