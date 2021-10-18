«Ощущения примерно такие же, как от Олимпийских игр». Евгения Медведева дебютировала в качестве ведущей на «Матч ТВ»

Серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева дебютировала в качестве ведущей на телеканале «Матч ТВ».

Медведева вела праздничный выпуск программы «Все на Матч!», посвященный шестилетию «Матч ТВ», в паре с Кареном Адамяном.

«Ощущения примерно такие же, как от Олимпийских игр.

Хочу поздравить «Матч ТВ». Любой человек подтвердит, что в 6 лет самое интересное только впереди. Желаю, чтобы вы удивляли зрителей интересными программами и трансляциями как можно чаще», – сказала Медведева.

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