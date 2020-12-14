Сотникова об отдыхе фигуристов: «Тутберидзе, как я слышала, может и на месяц отпустить. На мой взгляд, затяжные каникулы – огромный риск»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала об отпусках в фигурном катании.

«Живописные фото и задорные видео наших фигуристок с пляжей навеяли воспоминания о собственном отпуске.

У меня он во время спортивной карьеры был очень коротким – от семи до десяти дней. А в 2015-м – вообще три!

Тогда с в конце сезона ставили новую программу. , мой тренер, предупредила, что останусь без отпуска. Но когда увидела финальный результат, оттаяла. Прислала SMS: «Лети! Три дня у тебя есть». И мы с мамой рванули на Кипр.

А самый длинный отпуск – месяц! – дали после победы на Олимпиаде в Сочи. Вот тут оторвалась по полной. Сначала в Париже, затем в Лос-Анджелесе. Впрочем, каких-то безумств не совершала – меня же сопровождала мама.

Прежде каждое лето мы проводили в Турции. Поскольку с нами всегда отдыхала Маша, младшая сестра, у которой были серьезные проблемы со здоровьем, долгие перелеты не рассматривали в принципе. Например, побывать на Мальдивах пока так и остается моей мечтой...

В фигурном катании коротким отпуском никого не удивишь. Хотя в последние годы некоторые тренеры позволяют ученикам отдыхать по две-три недели. А Этери Тутберидзе, как я слышала, может и на месяц отпустить. Если сезон был удачный.

На мой взгляд, затяжные каникулы – огромный риск. По крайней мере, в нашем виде спорта, где парочка лишних килограммов – уже проблема. А кто-то способен из отпуска и больше привезти. В такой ситуации все, что на льду наработано, летит в тартарары», – написала Сотникова.

Рассматриваем, как отдыхают фигуристы: Косторная на Кубе, Трусова в Дубае, Степанова, Бойкова и Плющенко – на Мальдивах