Канада презентовала экипировку на Олимпиаду-2022 в Пекине: красные и бежевые комплекты, куртки-трансформеры для открытия и закрытия

Экипировщик сборной Канады презентовал форму для зимней Олимпиады-2022 в .

Форму разработала канадская компания Lululemon, которая недавно стала официальным экипировщиком олимпийской сборной.

Основные цвета коллекции – оттенки красного и бежевого. При выборе принта для части экипировки дизайнеры вдохновлялись кленовым листом – символом Канады.

На церемонию открытия канадские спортсмены наденут ярко-красный пуховик, который выполнен из водоотталкивающей и ветрозащитной ткани. Это куртка-трансформер – спортсмены смогут выбрать один из нескольких вариантов вида пуховика, при жаркой погоде его можно закинуть за спину как рюкзак благодаря вшитым ремням.

На награждение канадцы выйдут в вязаных джемперах с добавлением шерсти мериноса. Для пресс-конференций разработали спортивный костюм с принтом, основанным на изображении кленового листа под микроскопом.

Церемонию закрытия спортсмены проведут в комплектах бежевого цвета. Они вновь наденут пуховики-трансформеры, а также аксессуары – утепленные панамы, шапки и шарфы.

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