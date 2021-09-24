Канада презентовала экипировку на Олимпиаду-2022 в Пекине: красные и бежевые комплекты, куртки-трансформеры для открытия и закрытия

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Экипировщик сборной Канады презентовал форму для зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Форму разработала канадская компания Lululemon, которая недавно стала официальным экипировщиком олимпийской сборной.

Основные цвета коллекции – оттенки красного и бежевого. При выборе принта для части экипировки дизайнеры вдохновлялись кленовым листом – символом Канады.

На церемонию открытия канадские спортсмены наденут ярко-красный пуховик, который выполнен из водоотталкивающей и ветрозащитной ткани. Это куртка-трансформер – спортсмены смогут выбрать один из нескольких вариантов вида пуховика, при жаркой погоде его можно закинуть за спину как рюкзак благодаря вшитым ремням.

На награждение канадцы выйдут в вязаных джемперах с добавлением шерсти мериноса. Для пресс-конференций разработали спортивный костюм с принтом, основанным на изображении кленового листа под микроскопом.

Церемонию закрытия спортсмены проведут в комплектах бежевого цвета. Они вновь наденут пуховики-трансформеры, а также аксессуары – утепленные панамы, шапки и шарфы.

 
 
 
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Публикация от lululemon (@lululemon)

 
 
 
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Публикация от lululemon (@lululemon)

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