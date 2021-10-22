Александра Трусова не вышла на тренировку перед Гран-при США. Она приехала на этап с травмой

Теги сборная России Гран-при США женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова не присутствовала на пятничной тренировке перед этапом Гран-при США в Лас-Вегасе, сообщил журналист Джеки Вонг.

«Саши Трусовой нет на тренировке», – написал журналист в твиттере. Ранее стало известно, что Трусова незадолго до этапа травмировала ногу. 

Короткая программа у женщин начнется в 1.20 по московскому времени в ночь с 23 на 24 октября. 

Александра Трусова: «Сейчас я не в той форме, чтобы выступать на максимуме. Конечно, хочу показать все, что у меня получится»

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