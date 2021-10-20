Александра Трусова получила травму ноги перед этапом Гран-при в США

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Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по фигурному катанию Александра Трусова незадолго до первого этапа серии Гран-при в США получила травму ноги.

Несмотря на это, фигуристка выступит на соревнованиях.   

«К сожалению, на первый этап Гран-при Александра приехала с травмой ноги, которая сейчас не позволяет ей тренироваться в полную силу. 

Тем не менее, зная характер нашей «русской ракеты», мы уверены, что зрители обязательно увидят сложнейшие технические элементы в ее исполнении», – сообщили в программе «Доброе утро» на Первом канале. 

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