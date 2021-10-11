Судья Веденин: «Нетрадиционная ориентация Сизерона – это не недостаток, а его личное дело»

Теги танцы на льду сборная Франции Никита Кацалапов Виктория Синицина Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Александр Веденин Фигурное катание

Судья международной категории Александр Веденин объяснил свои слова о выступлениях серебряных призеров Пхенчхана-2018 в танцах на льду Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона

«Во-первых, представители федерации явно не читали первоисточник с моей прямой речью. Да и перевод на другие языки тоже мог исказить смысл. Во-вторых, нетрадиционная ориентация Гийома Сизерона – это не недостаток, а его личное дело.

Комментируя выступление Гийома и Габриэлы в Эспоо, я имел в виду, что французы очень хороши, достойно подготовились, и выиграть у них крайне трудно. Один из способов выиграть – лучше и достовернее выразить любовь между мужчиной и женщиной. И этим привлечь большее внимание судей!

Еще пять лет назад Марина Зуева говорила, что сталкивается с похожей проблемой в подготовке брата и сестры Шибутани. «Каждая программа в танцах — это о любви, а здесь брат с сестрой», – отмечала тренер. И ей приходилось искать другие выразительные средства, чтобы позволить своим ученикам конкурировать.

Мой комментарий адресован прежде всего Виктории Синициной и Никите Кацалапову, которые намерены обыгрывать французов», – сказал Веденин.

«Они катаются холодно. Партнер – нетрадиционной ориентации, это не замаскируешь». Наш фигурный судья влип после таких слов

Гийом Сизерон: «Гомофобным комментариям нет места в мире спорта. Надеюсь, ISU поддерживает меня в том, чтобы дать четкий сигнал: их нельзя терпеть»

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