Туктамышева о выступлениях во время месячных: «Бывает трудно, но мы тренируемся и нарабатываем программы в любые дни. Ничего специального не пью»

Чемпионка мира в инстаграме ответила на вопросы подписчиков.

– Тяжело переносишь разницу в часовых поясах?

– Обычно не так просто, но последний раз, когда была в Японии, каждую ночь спала как убитая. Поэтому такая свеженькая была.

– Есть какие-то необычные приметы у фигуристов? У артистов таких много.

– Лично у меня нет. Стараюсь делать все по своему графику, чтобы была привычная атмосфера.

– Очень интимный вопрос: как выступать в женские дни? Прости за вопрос.

– Частый вопрос. И об этом почему-то мало говорят. Но я считаю, что важная и абсолютно нормальная тема.

Бывает трудно, в зависимости от дня цикла. Но чаще всего справляюсь, так как мы тренируемся и нарабатываем программы в любые дни. Ничего специального не пью.

– Как заснуть перед соревнованиями?

– Горячий душ и комфортная, уютная атмосфера за час перед сном. А засыпая, можно послушать что-то, что вас успокаивает, – написала Туктамышева.

Как месячные влияют на результаты спортсменок? Девушки стесняются обсуждать это с тренерами, но подстраивают циклы под старты