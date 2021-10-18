Туктамышева о выступлениях во время месячных: «Бывает трудно, но мы тренируемся и нарабатываем программы в любые дни. Ничего специального не пью»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в инстаграме ответила на вопросы подписчиков. 

– Тяжело переносишь разницу в часовых поясах?

– Обычно не так просто, но последний раз, когда была в Японии, каждую ночь спала как убитая. Поэтому такая свеженькая была. 

– Есть какие-то необычные приметы у фигуристов? У артистов таких много.

– Лично у меня нет. Стараюсь делать все по своему графику, чтобы была привычная атмосфера. 

– Очень интимный вопрос: как выступать в женские дни? Прости за вопрос. 

– Частый вопрос. И об этом почему-то мало говорят. Но я считаю, что важная и абсолютно нормальная тема. 

Бывает трудно, в зависимости от дня цикла. Но чаще всего справляюсь, так как мы тренируемся и нарабатываем программы в любые дни. Ничего специального не пью. 

– Как заснуть перед соревнованиями?

– Горячий душ и комфортная, уютная атмосфера за час перед сном. А засыпая, можно послушать что-то, что вас успокаивает, – написала Туктамышева. 

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