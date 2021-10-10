«Никита сорвал спину. Пока о сроках восстановления и тренировках не может идти и речи». Синицина и Кацалапов снялись с этапа Кубка России

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Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят с произвольным танцем на этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

«Спину сорвал Никита сегодня на тренировке. Пока ни о каких сроках восстановления и тренировках не может идти и речи. Пока он даже носки не может надеть. Приедем в Москву и будем разбираться», – сообщил тренер Александр Жулин.

Накануне дуэт занял первое место в ритм-танце с результатом 92,03 балла.

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