«Никита сорвал спину. Пока о сроках восстановления и тренировках не может идти и речи». Синицина и Кацалапов снялись с этапа Кубка России

Чемпионы мира в танцах на льду и не выступят с произвольным танцем на этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

«Спину сорвал Никита сегодня на тренировке. Пока ни о каких сроках восстановления и тренировках не может идти и речи. Пока он даже носки не может надеть. Приедем в Москву и будем разбираться», – сообщил тренер Александр Жулин.

Накануне дуэт занял первое место в ритм-танце с результатом 92,03 балла.

Интервью самой изящной пары мира – они пропустили сезон, чтобы теперь забрать у России олимпийское золото