«Я ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский». Журналист Филипп Херш о мировом рекорде Камилы Валиевой с падением

Американский журналист Филипп Херш отреагировал в твиттере на победу Камилы Валиевой на турнире .

Валиева победила на турнире, установив три мировых рекорда – в произвольной программе, по технике и по сумме двух программ. Еще одна россиянка стала второй, – третьей.

«Я все еще ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский, но, вероятно, нужно пройти трехфакторную идентификацию, чтобы получить доступ к этой информации.

Эти фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы за компоненты и GOE за то, что на их куртках написано «Россия» – написал Херш.

Камила Валиева – ураган! Прыгнула три четверных и даже с падением отняла мировые рекорды у Косторной и Трусовой 🚀

Что за человек в шарфе оказался рядом с Валиевой, когда она получала рекордные оценки?