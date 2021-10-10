«Я ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский». Журналист Филипп Херш о мировом рекорде Камилы Валиевой с падением

Теги сборная России Finlandia Trophy Елизавета Туктамышева женское катание Алена Косторная Камила Валиева Филипп Херш Фигурное катание

Американский журналист Филипп Херш отреагировал в твиттере на победу Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy.

Валиева победила на турнире, установив три мировых рекорда – в произвольной программе, по технике и по сумме двух программ. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала второй, Алена Косторная – третьей. 

«Я все еще ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский, но, вероятно, нужно пройти трехфакторную идентификацию, чтобы получить доступ к этой информации.

Эти фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы за компоненты и GOE за то, что на их куртках написано «Россия» – написал Херш. 

Камила Валиева – ураган! Прыгнула три четверных и даже с падением отняла мировые рекорды у Косторной и Трусовой 🚀

Что за человек в шарфе оказался рядом с Валиевой, когда она получала рекордные оценки?

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