Камила Валиева: «Это третья версия платья для «Болеро». Но я думаю, что тут тоже что-нибудь поменяют»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о новом платье для произвольной программы на тему «Болеро» Мориса Равеля.

– Это третья версия платья для «Болеро». Но я думаю, что тут тоже что-нибудь поменяют, мне кажется. Хотят сделать более интересное платье.

– Какие у тебя цели на сезон?

– Хорошо катать программы и получать удовольствие, – приводит слова Валиевой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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