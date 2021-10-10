Камила Валиева: «Это третья версия платья для «Болеро». Но я думаю, что тут тоже что-нибудь поменяют»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о новом платье для произвольной программы на тему «Болеро» Мориса Равеля.
– Это третья версия платья для «Болеро». Но я думаю, что тут тоже что-нибудь поменяют, мне кажется. Хотят сделать более интересное платье.
– Какие у тебя цели на сезон?
– Хорошо катать программы и получать удовольствие, – приводит слова Валиевой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
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