Алена Косторная: «Перед утренней тренировкой Тутберидзе и Глейхенгауз сказали катать облегченный контент. А я решила, что возникать больше не буду»

Чемпионка Европы Алена Косторная прокомментировала выступление в короткой программе на турнире , передает корреспондент .ru Майя Багрянцева.

– Я всем довольна, получила удовольствие, катала облегченный контент, но решили пока так. Когда? Перед утренней тренировкой Даниил Маркович мне сказал, что он с Этери Георгиевной решили пока так. А я решила, что возникать больше я не буду и просто сделаю так, как мне сказали.

– Именно в Финляндии два года назад и была премьера твоего тройного акселя. Ехала с желанием повторить?

– Я в принципе теперь с огромным желанием еду на этот турнир – чтобы повторить тот свой успех и тот год, потому что хотелось бы еще раз все это испытать.

– Запомнился тот старт, да?

– Еще бы не запомнился, на пьедестале-то стоять.

– У тебя бедро в тейпах, кажется?

– Нет-нет, это специальный силикон. Я клею его, чтобы не травмироваться при падении. Это не какие-то травмы, это я просто специально покупаю такой квадратик силикона, он не особо объемный, но при этом если я упаду на костяшки бедер, которые обычно отбитые у нас, то я себе ничего не поврежу, потому что он очень хорошо защищает.

Его обычно, наверное, в ботинок вкладывают, но я придумала вот так его использовать. Идея моя, я просто решила, что это лучше, чем какие-то чашечки приклеивать – меньше вероятность, что он оторвется.

– На тренировках все силы пущены на тройной аксель – или к четверным тоже присматриваешься?

– Нет, сейчас я квады учить не буду, я хочу все силы сосредоточить на оттачивании программ и элементов, которые стоят у меня в программах, – сказала Косторная.