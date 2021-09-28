Коляда о новой программе «Щелкунчик»: «Есть история о том, что я изначально деревянный, потом в процессе превращаюсь в принца»

Российский фигурист рассказал о своей короткой программе под музыку из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Фигурист идет 3-м после короткой программы на турнире (82,75 балла).

Об одном эполете у костюма

– Это идея , он захотел, чтоб эполет был один. Почему? Я не спрашивал. Решили попробовать так. Видимо, все устали от обычных костюмов, а это какая-то фишка необычная. Лежит ли на всякий случай где-то приготовленный второй эполет? Не знаю, может, в ателье где-то...

У меня каждый сезон первый старт особые чувства вызывает, потому что все будто с чистого листа. И интересно входить в сезон. Конечно не без ошибок, будем работать дальше.

О смене короткой программы

– Ну у нас ведь изначально был «Щелкунчик», потом мы перешли на Карузо, а потом Алексей Николаевич (Мишин) сказал, нет, давайте будет «Щелкунчик», просто будем его дорабатывать. Но к первоначальному варианту, который мы показывали на турнире в Тарту, мы добавили разное. Плюс еще костюм все-таки, а не как там – тренировочный костюм.

К нам приходили многие хореографы, я ездил в Москву к Илье, мы тоже работали над «Щелкунчиком».

Программа получилась неплохая, может, по подаче есть над чем работать, естественно, есть технические ошибки, но в плане хореографии я могу сказать, что я доволен. Все-таки свое-родное, и музыку я сам как бы предлагал. Душа к ней лежит.

Изначально Алексей Николаевич сказал, что сегодня катаем с тройным сальховом, а завтра – завтра посмотрим. То, что тренер скажет, то и будем делать.

Фишка с рукой в начале и конце программы – придумка Ильи. Есть история о том, что я изначально деревянный, потом в процессе превращаюсь в принца, а в конце опять закрываюсь. Здесь как бы идет двойная хореография, если так можно выразиться. Немножко деревянного, немного пластичного.

Программа получилась очень зимняя, а у нас вид спорт зимний, на новогодних елках, в шоу часто включают эту музыку, – сказал Коляда.

Похоже, Коляда и Мишин запутались с олимпийскими программами: дважды сменили короткую, зря не оставили «Нуреева» и рискуют с прыжками