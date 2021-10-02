Милохин во время вопроса Медведевой про Загитову прошептал: «Она ее не любит»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением о работе олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Медведева выступает в этом сезоне «Ледникового периода» как участница. На прошлой неделе фигуристка дебютировала в роли телекомментатора – она комментировала этап Гран-при среди юниоров.

– Ваша напарница по «Хрустальному» тоже сейчас работает с микрофоном. Какие ощущения от того, что она берет интервью у вас? Довольно необычная ситуация, нет?

– Насколько я помню, такие ситуации уже... А, нет, таких ситуаций еще не было. Но, как бы то ни было, она хорошо справляется, поэтому большой ей удачи.

– Но никаких особых чувств у вас из-за этого нет.

– Нет, – сказала Медведева со смехом.

В момент, когда Медведева отвечала на вопрос о Загитовой, ее партнер по «Ледниковому периоду» тиктокер на заднем плане показывал на фигуристку и шептал: «Она ее не любит».

Вы беситесь, но «Ледниковый период» – это тоже фигурное катание. Загитова опять ведущая, а Медведева впервые участница

Теперь Медведева катается с Даней Милохиным (15 млн подписчиков в тиктоке): он пел с Басковым, носил платье и уже уронил Женю на лед