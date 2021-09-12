Российские фигуристы, заявленные на этап Гран-при в США, получат визы 7 октября в Ташкенте

Российские фигуристы, заявленные на этап Гран-при Skate America в США, получат визы этой страны 7 октября в Ташкенте. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В начале сентября генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщал о проблемах с оформлением американских виз для спортсменов.
Визы получат Дарья Усачева, Артур Даниелян, Даниил Самсонов, Андрей Багин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также ряд тренеров. У остальных фигуристов, заявленных на этап, визы США уже есть.
В Ташкенте запланированы тренировки российских фигуристов.
Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.
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