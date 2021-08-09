Медведева и Загитова станут ведущими церемонии в честь юбилея «Самбо-70». Трусова приглашена в качестве гостя

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал об участии Александры Трусовой, Евгении Медведевой и Алины Загитовой в предстоящих торжествах, посвященных 50-летнему юбилею школы.

Мероприятие пройдет 24 сентября в Государственном Кремлевском дворце.

«Трусова не будет выступать, она будет просто гостем. А ведущими будут Медведева и Загитова», – сказал Лайшев.

Ранее Трусова снялась с произвольной программы Кубка России в Сызрани, где должна была выступить в тот же день.

Бешеный график Трусовой: вернулась из США, вышла на третий старт за 14 дней и вновь упала с акселя (уже снялась с произвольной)

Загитова, Медведева и Липницкая приглашены на концерт, посвященный 50-летию школы «Самбо-70». Он пройдет 24 сентября в Кремле