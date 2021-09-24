Марк Кондратюк подтвердил третью олимпийскую квоту России в мужском фигурном катании

Теги сборная России Nebelhorn Trophy Пекин-2022 мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Российский фигурист Марк Кондратюк завоевал для национальной команды третью квоту в мужском катании на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Сейчас спортсмен занимает промежуточное первое место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, где разыгрываются последние олимпийские квоты. С произвольной программой должны выступить еще четверо фигуристов – таким образом, Кондратюк обеспечил себе место в топ-7, которое гарантирует сборной России третью путевку на Игры.

Кондратюк откатал произвольную без падений, получив 159,58 балла. По сумме обеих программ он набрал 241,06.

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля 2022 года.

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