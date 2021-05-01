Ренат Лайшев: «Я содействовал тому, чтобы Медведева и Тутберидзе помирились. Женя очень рано признала свои ошибки, она большая молодец»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Спорт-Экспресс Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о возвращении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

«Я содействовал тому, чтобы Женя и Этери помирились. Да и в общем, чтобы вокруг Тутберидзе была атмосфера добра, тепла и дружбы.

Женя очень рано признала свои ошибки! Очень многие спортсмены тянут резину, но потом 99 процентов лет в 40-50 кусают локти и жалеют, что ругались с тренером.

Закон действует как в армии. Если тренер не прав, то посмотри пункт первый, в котором написано, что тренер всегда прав. А когда ты молодой и прыткий, то кажется, что тебя неправильно обидели, недооценили твои спортивные возможности. Все зависит от нас самих.

Я хвалю Женю в данной ситуации, она большая молодец», – сказал Лайшев.

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