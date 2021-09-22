Александра Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани

Фигуристка Александра Трусова снялась с произвольной программы первого этапа Кубка России в Сызрани.

Спортсменка отсутствует в заявке, опубликованной Федерацией фигурного катания России (ФФКР). Сегодня Трусова выиграла короткую программу на турнире с результатом 74,53.

Победитель этапа определится 24 сентября.

Бешеный график Трусовой: вернулась из США, вышла на третий старт за 14 дней и вновь упала с акселя (уже снялась с произвольной)

Кубок России. Трусова выиграла короткую программу, Туктамышева – 2-я, Яметова – 3-я, Свириденко – 4-я