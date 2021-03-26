Кубок России. Трусова, Туктамышева, Свириденко выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты Кубок России Елизавета Туктамышева женское катание Александра Трусова Арина Онищенко Полина Свириденко Станислава Молчанова Фигурное катание

23 сентября в Сызрани на первом этапе Кубка России по фигурному катанию женщины представят короткие программы. 

Кубок России 

1-й этап

Сызрань

Женщины

Короткая программа

Начало – 15.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Елизавета Шорохова – 47,03

2. Ольга Никонорова – 52,83

3. Анастасия Морозова – 55,60

4. Анастасия Рябоконь – 41,73

5. Полина Туманова – 42,67

Вторая разминка

6. Арина Онищенко – 50,81

7. Елизавета Туктамышева – 68,66

8. Мария Крыжова – 59,32

9. Ксения Зевахина – 47,11

10. Станислава Молчанова 

Третья разминка

11. Полина Свириденко

12. Мария Пулина

13. Александра Трусова

14. Вероника Яметова

15. Рената Губашева

16. Анастасия Воронина

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