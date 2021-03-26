Кубок России. Трусова, Туктамышева, Свириденко выйдут на лед с короткими программами

23 сентября в Сызрани на первом этапе Кубка России по фигурному катанию женщины представят короткие программы.
1-й этап
Сызрань
Женщины
Короткая программа
Начало – 15.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Елизавета Шорохова – 47,03
2. Ольга Никонорова – 52,83
3. Анастасия Морозова – 55,60
4. Анастасия Рябоконь – 41,73
5. Полина Туманова – 42,67
Вторая разминка
6. Арина Онищенко – 50,81
7. Елизавета Туктамышева – 68,66
8. Мария Крыжова – 59,32
9. Ксения Зевахина – 47,11
10. Станислава Молчанова
Третья разминка
12. Мария Пулина
14. Вероника Яметова
15. Рената Губашева
16. Анастасия Воронина