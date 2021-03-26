Кубок России. Трусова, Туктамышева, Свириденко выйдут на лед с короткими программами

23 сентября в Сызрани на первом этапе Кубка России по фигурному катанию женщины представят короткие программы.

1-й этап

Сызрань

Женщины

Короткая программа

Начало – 15.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Шорохова – 47,03

2. Ольга Никонорова – 52,83

3. Анастасия Морозова – 55,60

4. Анастасия Рябоконь – 41,73

5. Полина Туманова – 42,67

Вторая разминка

6. Арина Онищенко – 50,81

7. – 68,66

8. Мария Крыжова – 59,32

9. Ксения Зевахина – 47,11

10. Станислава Молчанова

Третья разминка

11.

12. Мария Пулина

13.

14. Вероника Яметова

15. Рената Губашева

16. Анастасия Воронина